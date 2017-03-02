Известий от девушки нет.

В Тюменской области почти неделю ищут 16-летнюю Викторию Чашкову. 25 февраля 2017 года девушка ушла из дома в региональном центре и пропала, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

На вид Виктории 15-17 лет, ее рост - 170 сантиметров, темно-русые волосы до плеч, глаза карие. Девушка худощавого телосложения, немного сутулится.

В день исчезновения была одета в коричневую шубу с капюшоном, белый платок, коричневые замшевые сапоги и черные брюки. С собой у Вики была сумка из черного кожзаменителя.

Информацию о девушке можно сообщать по телефонам: (3452) 793-130, 793-227, 793-832 и 793-023.