Виновница аварии госпитализирована.

Вечером 1 марта 2017 года в Челябинске на Кольцевой столкнулись две иномарки и автобус.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, 57-летняя женщина-водитель Hyundai Getz не справилась с управлением и выехала на встречку. Там она врезалась в Nissan March и автобус ПАЗ.

Автоледи с многочисленными травмами доставили в больницу.