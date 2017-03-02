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Челябинка устроила тройное ДТП с автобусомСегодня в 13:41

  • Текст

Виновница аварии госпитализирована.

Вечером 1 марта 2017 года в Челябинске на Кольцевой столкнулись две иномарки и автобус.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, 57-летняя женщина-водитель Hyundai Getz не справилась с управлением и выехала на встречку. Там она врезалась в Nissan March и автобус ПАЗ.

Автоледи с многочисленными травмами доставили в больницу.

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