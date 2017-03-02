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Челябинка погибла под колесами ВАЗаСегодня в 14:33

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Перебегая дорогу.

Вечером 1 марта 2017 года в Челябинске на улице Братьев Кашириных 23-летний водитель ВАЗ-2111 сбил женщину. Она скончалась на месте.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, 51-летняя горожанка перебегала дорогу в неположенном месте. Проводится доследственная проверка.

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