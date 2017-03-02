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В Новой Москве обрушился тоннель - под завалами людиСегодня в 14:29

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Один человек погиб.

Утром 2 марта 2017 года в Новой Москве обвалился строящийся тоннель на 23 километре Калужского шоссе. По предварительным данным, в полукилометре от устья тоннеля на 40 квадратных метрах обрушились конструкции с жидким бетоном, передает "Уралинформбюро".

Как минимум один человек погиб, еще трое строителей находятся под завалами, пишет "Лайф" со ссылкой на источник в экстренных службах.

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