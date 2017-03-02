Один человек погиб.

Утром 2 марта 2017 года в Новой Москве обвалился строящийся тоннель на 23 километре Калужского шоссе. По предварительным данным, в полукилометре от устья тоннеля на 40 квадратных метрах обрушились конструкции с жидким бетоном, передает "Уралинформбюро".

Как минимум один человек погиб, еще трое строителей находятся под завалами, пишет "Лайф" со ссылкой на источник в экстренных службах.