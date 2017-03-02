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В Челябинске подросток выжил после падения с 8 этажаСегодня в 16:32

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Элитной высотки.

Около полудня 2 марта 2017 года в Челябинске жители ЖК "Александровский" обнаружили в сугробе под окнами дома №6 по улице Бейвеля подростка.

"Сейчас бригада скорой оказывает ему медицинскую помощь. Судя по тому, что он лежит, возможно повреждение позвоночника", - пишут они в соцсетях (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.).

На скорой мальчика в тяжелом состоянии с травмами, характерными для падения с высоты, доставили в ОКБ №3, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава.

Фото: "ЖК Александровский, Челябинск"/"ВКонтакте"

По предварительной информации, 13-летний мальчик не проживает в этом элитном квартале. В высотку он попал, сказав консьержу, что идет в гости.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, предположительно, мальчик упал с балкона 8 этажа. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Пользователи соцсетей связывают произошедшее с активностью в Сети различных групп смерти: "Пышным цветом суицидальные группы и приглашения рассылают, и деньги обещают какие-то".

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