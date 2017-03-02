Погиб человек.

2 марта 2017 года около полудня под Сургутом на 11 километре автодороги "Восточная объездная" столкнулись Kia Sportage и фура.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, погиб один человек из иномарки - не уточняется, водитель или пассажир. Обстоятельства ДТП выясняются.

От внедорожника осталась груда металла.