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В Екатеринбурге трамвай протаранил "Газель"Сегодня в 17:16

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Никто не пострадал.

Днем 2 марта 2017 года в Екатеринбурге на проспекте Ленина столкнулись ГАЗ "Соболь" и трамвай. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

Авария произошла около заведения "Мак Пик". Удар пришелся на левый бок "Газели".

В отделении пропаганды городской ГИБДД сообщили "Уралинформбюро", что в аварии никто не пострадал. Подробности не сообщаются.

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