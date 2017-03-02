Никто не пострадал.

Днем 2 марта 2017 года в Екатеринбурге на проспекте Ленина столкнулись ГАЗ "Соболь" и трамвай. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

Авария произошла около заведения "Мак Пик". Удар пришелся на левый бок "Газели".

В отделении пропаганды городской ГИБДД сообщили "Уралинформбюро", что в аварии никто не пострадал. Подробности не сообщаются.