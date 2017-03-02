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На Пермском тракте ВАЗ опрокинул автобусСегодня в 17:04

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Есть пострадавшие.

Днем 2 марта 2017 года на 316 километре пермского тракта лоб в лоб столкнулись междугородний автобус маршрута №854 (Екатеринбург-Урмикеево) и ВАЗ-2114.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехал 26-летний водитель легковушки. От удара автобус вылетел с дороги и опрокинулся на бок.

Виновник аварии оказался зажат в салоне. Его доставали спасатели. Сейчас мужчину осматривают врачи скорой помощи.

В момент ДТП в автобусе находились 6 пассажиров, все были пристегнуты ремнями безопасности. Из них одна женщина с ушибами обратилась к медикам скорой.

В настоящее время движение на трассе затруднено. Сотрудники ДПС пропускают транспорт по одной полосе.

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