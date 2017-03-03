1912 года выпуска.

В Екатеринбурге из Литературно-мемориального музея Ф. М. Решетникова исчез раритетный экспонат, передает "Уралинформбюро". Это коробка конфет, выпущенная 105 лет назад к 100-летию Отечественной войны 1812 года. На крышке изображен портрет Наполеона.

Примерная стоимость экспоната - около 10 тысяч рублей.

По информации городского УМВД, сообщение о пропаже поступило 1 марта. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Предполагается, что старинный экспонат был украден во время одной из экскурсий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.