Огонь вспыхнул в подъезде.

2 марта 2017 года в Тюмени в пятиэтажке на улице Бабарынка загорелся подъезд.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре поступило в 17.52. Очаг возгорания находился в электрощитовых на лестничных клетках. Спасатели вывели 6 человек, еще 20 спасено при помощи спецустройств.

На тушении работали 14 единиц техники и 39 человек.