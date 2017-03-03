Столкнулись Opel и УАЗ.

Вечером 2 марта 2017 года на 81 километре трассы Первоуральск - Шаля лоб в лоб столкнулись Opel Astra и УАЗ "Патриот".

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 30-летний водитель иномарки превысил скорость и выехал на встречную полосу. Мужчину госпитализировали с сотрясением мозга, рваными ранами лица и ушибом грудной клетки. Его 26-летний пассажир скончался на месте, второй - 20-летний попутчик госпитализирован с сотрясением мозга, ушибом позвоночника и переломом ключицы.

Водителя УАЗа доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом лучевой кости и ушибом лба.

Выяснилось, что виновник аварии ранее был лишен прав.