Матери.

В Екатеринбурге девочка оказалась в плену у автомобиля матери.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "Сова", инцидент произошел на улице Онуфриева. Женщина посадила ребенка в автокресло, захлопнула двери и направилась к водительской двери. В это время внезапно сработала охранная система автомобиля: она закрыла центральный замок. При этом ключ от машины остался в замке зажигания.

Спасателям удалось вскрыть салон, не повредив машину.