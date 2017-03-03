Renault застрял в колее.

Под Березовским при столкновении двух легковушек пострадали две девочки, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла вечером 2 марта 2017 года. Renault Logan под управлением женщины из-за колеи двигался по середине проезжей части. Автоледи попыталась уйти вправо, когда увидела приближающийся ВАЗ, однако колеса застряли. Иномарку занесло и произошло столкновение.

Девочки 5 и 11 лет получили ушибы.