У границы Южного Урала фура снесла автобус - погибли пассажирыСегодня в 15:39
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У водителя несерьезные травмы.
Вечером 2 марта 2017 года в Башкортостане лоб в лоб столкнулись фура Scania и микроавтобус Peugeot, который двигался в сторону южноуральского села Малояз.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе республиканского МВД, на встречную полосу выехал водитель микроавтобуса. В салоне находилось 14 пассажиров, двое из них погибли, 11 госпитализированы. Еще одному пассажиру и водителю автобуса медицинская помощь была оказана на месте.
Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Обстоятельства аварии выясняются.
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