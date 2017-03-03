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У границы Южного Урала фура снесла автобус - погибли пассажирыСегодня в 15:39

  • Текст

У водителя несерьезные травмы.

Вечером 2 марта 2017 года в Башкортостане лоб в лоб столкнулись фура Scania и микроавтобус Peugeot, который двигался в сторону южноуральского села Малояз.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе республиканского МВД, на встречную полосу выехал водитель микроавтобуса. В салоне находилось 14 пассажиров, двое из них погибли, 11 госпитализированы. Еще одному пассажиру и водителю автобуса медицинская помощь была оказана на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Обстоятельства аварии выясняются.

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