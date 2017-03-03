В районе аварии серьезная пробка.

3 марта 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке Амундсена и Объездной столкнулись 5 автомобилей - 4 легковушки и УАЗ скорой помощи. О ДТП сообщают в соцсетях очевидцы.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", движение в районе аварии парализовано.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, в ДТП никто не пострадал.