На месте работают спасатели.

Днем 3 марта 2017 года на станции Кунавино под Каменском-Уральским с рельсов сошли 8 вагонов с углем, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

На место направлены два аварийных поезда и оперативная группа МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет. Движение поездов будет организовано через станцию Богданович.