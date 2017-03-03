В Кировграде семья с детьми отравилась угарным газомСегодня в 16:43
- Текст
Пострадавшие госпитализированы.
2 марта 2017 года в Кировграде в одной из квартир дома №12 по улице 40 лет Октября 35-летняя женщина и ее дети 2 и 13 лет отравились угарным газом. Пострадавшие госпитализированы в центральную городскую больницу.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, по факту происшествия проводится проверка.
По предварительным данным, причиной отравления мог стать газовый водонагреватель. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "ГАЗЭКС", ранее, в декабре 2015 года, он был отключен из-за нарушений правил эксплуатации газовых приборов, а также за долги за потребленный газ. При проведении ревизии в октябре 2016 года заглушка была на месте. Еще раз газовики посетили данную квартиру в ходе объявленного в Кировграде месячника безопасности в середине феврале 2017 года. Тогда газовый водонагреватель также был отключен. Выяснилось, что жильцы воровали газ, периодически самостоятельно подключая водонагреватель и пренебрегая правилами безопасности.
"При этом в данном доме из-за плохого состояния дымоходов и вентиляционных каналов нет должной тяги, что и провоцирует отравление людей продуктами сгорания природного топлива", - прокомментировали в пресс-службе ГК "ГАЗЭКС".
Стоит добавить, что с февраля 2017 года ввиду участившихся случаев отравлений угарным газом газовики проводят тотальную ревизию в жилфонде Кировграда. Предстоит проверить свыше 4 000 газовых водонагревателей, на сегодня из них из-за различных нарушений и отсутствия тяги уже отключено 668 водонагревателей.
Основная причина несчастных случаев – запущенное состояние дымоходов и вентиляционных каналов. Их не проверяют и своевременно не чистят, в некоторых домах каналы полностью забиты кирпичной крошкой, образовавшейся от разрушенных труб. Долгое время управляющие компании, на которые законом возложена ответственность за проверку, прочистку и ремонт дымовых и вентканалов, бездействовали.
АО "ГАЗЭКС" предприняло все зависящие от компании шаги по стабилизации ситуации в Кировграде. Управляющие компании в итоге приступили к организации проверки и ремонту дымоходов. Но халатность отдельных потребителей сводит на нет все усилия по обеспечению комплексной безопасности жителей Кировграда.
Газовики категорически запрещают абонентам самостоятельно проводить ремонт, подключения, отключения газового оборудования и вмешиваться в систему безопасности приборов.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:17
В Южноуральске почти месяц ищут юных подружек
Сбежавших из приюта.Сегодня в 19:00
На Южном Урале обнаружили свалку собачьих трупов
На месте бывшего кладбища питомцев.Сегодня в 18:37
Роспан отправит на смотр талантов "Роснефти" 18 звезд
Танцующих, рисующих и поющих.Сегодня в 18:31
Паводок в свердловской глубинке побороли заранее
На бумаге.Сегодня в 18:29
Турист из Зауралья сутки держался за буй в открытом море в Таиланде
Мужчину унесло течение.Сегодня в 18:29
Сошедшие с рельсов вагоны отправили поезда в обход Каменска-Уральского
Через Богданович.Сегодня в 18:19
Российские лыжники уступили норвежцам золото ЧМ
Устюгову не хватило сил.Сегодня в 18:16
"Увелка" готова пустить под нож свой хлебокомбинат
Сократив 80% штата.Сегодня в 18:05
В Челябинске скончался участник "побоища" на Обской
Не приходя в сознание.Сегодня в 18:04
Семья Цыбко не сумела вернуть квартиры в Москве
Арестованные из-за "уголовки" экс-сенатора.Сегодня в 18:01
Антипинский НПЗ признан самым безопасным в России
Среди независимых нефтеперерабатывающих заводов.Сегодня в 17:44
Бомж-грабитель натравил собаку на екатеринбуржца
Несчастный откупился деньгами и вещами.Сегодня в 17:30
Цыганский поселок в Екатеринбурге застроят многоэтажками
Высотой от 7 до 17 этажей.Сегодня в 17:27
Мусоровоз оставил без газа 4 многоэтажки на Южном Урале
Снеся газопровод.Сегодня в 17:24
В Тобольске будут судить участников массовой драки
Напавших на полицейских.
Главные новости
- Сегодня в 16:43В Кировграде семья с детьми отравилась угарным газом
- Сегодня в 15:43В Нижнем Тагиле зарезали 28-летнюю учительницу
- Сегодня в 15:02Свердловский облсуд не дал Соколовскому разгуляться
- Сегодня в 14:39Кто решил "похоронить" РПЦ в Екатеринбурге?
- Сегодня в 11:48Муниципалитеты на грани нервного срыва
Аналитика
Кто решил "похоронить" РПЦ в Екатеринбурге?
За 30 сребреников.
Муниципалитеты на грани нервного срыва
Из-за программы переселения из аварийного жилья.
Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна
Время определиться.