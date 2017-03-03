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Мусоровоз оставил без газа 4 многоэтажки на Южном УралеСегодня в 17:27

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Снеся газопровод.

Днем 2 марта 2017 года в Усть-Катаве во дворе одного из домов по улице Комсомольской водитель мусоровоза снес дворовый газопровод. На снимках, появившихся в соцсетях, видно, что труба упала с опор на землю, передает "Уралинформбюро".

Фото: "Усть-Катав Inform"/"ВКонтакте"

В результате ЧП жители четырех многоквартирных домов до конца дня были вынуждены сидеть без голубого топлива. На неаккуратного водителя составлен административный протокол.

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