Снеся газопровод.

Днем 2 марта 2017 года в Усть-Катаве во дворе одного из домов по улице Комсомольской водитель мусоровоза снес дворовый газопровод. На снимках, появившихся в соцсетях, видно, что труба упала с опор на землю, передает "Уралинформбюро".

Фото: "Усть-Катав Inform"/"ВКонтакте"

В результате ЧП жители четырех многоквартирных домов до конца дня были вынуждены сидеть без голубого топлива. На неаккуратного водителя составлен административный протокол.