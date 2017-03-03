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Сошедшие с рельсов вагоны отправили поезда в обход Каменска-УральскогоСегодня в 18:29

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Через Богданович.

3 марта в 14.56 в районе железнодорожной станции Кунавино под Каменском-Уральским с рельсов сошли 8 вагонов товарного поезда, груженных коксом. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Специалисты Свердловской железной дороги продолжают устранять последствия схода вагонов. Головная часть грузового состава направлена к месту назначения, хвостовая - на станцию Каменск-Уральский, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

По данным пресс-службы СвЖД, в связи с произошедшим движение пассажирских составов на направлении Каменск-Уральский – Екатеринбург организовано в обход, через станцию Богданович. Изменен маршрут поездов №145 Челябинск – Санкт-Петербург, №122 Екатеринбург – Оренбург, №346 Нижневартовск – Адлер, №808 Екатеринбург – Курган.

Движение электричек ограничено до станции Кунавино. В Каменск-Уральский и обратно пассажиров доставляют автобусы.

По факту схода вагонов Уральским СУТ СКР проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. В ходе осмотра места происшествия выяснят, повреждены ли железнодорожное полотно, вагоны грузового поезда и иные объекты магистрали, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

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