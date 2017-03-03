Сбежавших из приюта.

В Южноуральске четвертую неделю разыскивают сбежавших воспитанниц МБУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей".

Утром 6 февраля 13-летняя Дарья Койнова и 12-летняя Карина Иваненко самовольно ушли с уроков и до настоящего времени не вернулись в приют. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области, девочки и раньше сбегали из центра помощи.

Рост Дарьи - около 165 сантиметров. Девушка плотного телосложения, глаза серые, волосы до плеч, окрашены в черный цвет. Справа у носа родинка. Была одета в демисезонную укороченную куртку на молнии, светло-серый свитер, синие джинсы с разрезами спереди, фиолетовые угги и белую шапку.

Рост Карины - 153 сантиметра, глаза серо-зеленые, волосы светло-русые ниже плеч. Была одета в черную укороченную куртку, черные брюки, высокие серые угги. При себе у нее был синий рюкзак.

Информацию о местонахождении девочек можно сообщить по телефонам: (35134) 4-22-30 или 02.