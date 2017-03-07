×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Кольцово скончался 56-летний екатеринбуржец06 марта в 07:50

  • Текст

Прилетевший из Праги.

В Екатеринбурге проводится проверка по факту смерти 56-летнего пассажира в аэропорту Кольцово.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР, инцидент произошел вечером 5 марта 2017 года. Житель уральской столицы вернулся из Праги. В зоне прилета международных рейсов ему резко стало плохо - пассажир потерял сознание.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины. По предварительной информации, он умер в результате тромбоэболии легочной артерии.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Нет такого закона: депутата работать заставлять

Нет такого закона: депутата работать заставлять

В Свердловской области.

Новая метла для российских выборов

Новая метла для российских выборов

В кремлевском шкафу.

Мусорный бред в Первоуральске

Мусорный бред в Первоуральске

Пора лечить принудительно.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×