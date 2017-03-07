При странных обстоятельствах.

Контрактник из Екатеринбурга Иван Мужиков погиб при странных обстоятельствах во время командировки в поселок Чапаевский под Самарской областью.

Как рассказали знакомые младшего сержанта, во время телефонных разговоров с женой он говорил, что его дела идут не очень хорошо. В подробности супругу мужчина не посвящал. А 1 февраля женщине сообщили, что он покончил с собой, передает "Уралинформбюро".

Родственники не верят, что военнослужащий мог совершить суицид. На его теле они обнаружили множество травм - гематому на голове, синяки на руках и ногах. Кроме того, у мужчины был сломан нос.