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Контрактник из Екатеринбурга погиб в Самарской области06 марта в 08:37

  • Текст

При странных обстоятельствах.

Контрактник из Екатеринбурга Иван Мужиков погиб при странных обстоятельствах во время командировки в поселок Чапаевский под Самарской областью.

Как рассказали знакомые младшего сержанта, во время телефонных разговоров с женой он говорил, что его дела идут не очень хорошо. В подробности супругу мужчина не посвящал. А 1 февраля женщине сообщили, что он покончил с собой, передает "Уралинформбюро".

Родственники не верят, что военнослужащий мог совершить суицид. На его теле они обнаружили множество травм - гематому на голове, синяки на руках и ногах. Кроме того, у мужчины был сломан нос.

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