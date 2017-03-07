На 200 метров.

Вечером 5 марта 2017 года в городе Заречном Свердловской области на Белоярском водохранилище в районе Голубого залива откололась льдина с 23 рыбаками. Она уплыла на 200 метров.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в это время на водоеме проходило плановое патрулирование. Спасатели доставили рыбаков на берег с помощью судна на воздушной подушке. Никто из них не пострадал.

В связи с потеплением сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют свердловчанам избегать выхода на лед.