Забрали куртку и рюкзак.

5 марта 2017 года в Екатеринбурге неизвестные вскрыли машину призера Олимпийских игр - пловца Никиты Лобинцева.

"Счастливый день видимо сегодня! Прямо в центре города на парковке разбили заднее стекло. Забрали только Куртку Форвард, видимо патриоты! Здоровья и счастья вам господа воры! Только приехав в Бассеин понял, что украли не только куртку, но и рюкзак с плавательными вещами и сетку с полной экипировкой (ласты лопатки трубки доски) очень жалко, многим вещи были со мной больше 15 лет", - написал в своем Instagram спортсмен (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

В пресс-группе городского УМВД сообщили "Уралинформбюро", что Лобинцев пока не написал заявление в полицию. Проверка будет проведена по его обращению.