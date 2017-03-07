И выжила.

В ночь на 5 марта 2017 года в Челябинске с 6 этажа дома №15 по улице Электростальской упала 16-летняя девушка. Об этом сообщают пользователи соцсетей, передает "Уралинформбюро".

В пресс-службе регионального СУ СКР "Уралинформбюро" рассказали, что пострадавшую увезли в больницу с многочисленными переломами. По факту происшествия проводится проверка.

Стоит добавить, что 1 марта в южноуральской столице на улице Мамина с балкона 8 этажа упал 13-летний мальчик. Сейчас он находится в больнице. 2 марта в ЖК "Александровский" с 8 этажа свалился еще один 13-летний школьник. Он получил сотрясение мозга и перелом бедра.