×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


16-летняя челябинка упала с 6 этажа06 марта в 09:52

  • Текст

И выжила.

В ночь на 5 марта 2017 года в Челябинске с 6 этажа дома №15 по улице Электростальской упала 16-летняя девушка. Об этом сообщают пользователи соцсетей, передает "Уралинформбюро".

В пресс-службе регионального СУ СКР "Уралинформбюро" рассказали, что пострадавшую увезли в больницу с многочисленными переломами. По факту происшествия проводится проверка.

Стоит добавить, что 1 марта в южноуральской столице на улице Мамина с балкона 8 этажа упал 13-летний мальчик. Сейчас он находится в больнице. 2 марта в ЖК "Александровский" с 8 этажа свалился еще один 13-летний школьник. Он получил сотрясение мозга и перелом бедра.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Нет такого закона: депутата работать заставлять

Нет такого закона: депутата работать заставлять

В Свердловской области.

Новая метла для российских выборов

Новая метла для российских выборов

В кремлевском шкафу.

Мусорный бред в Первоуральске

Мусорный бред в Первоуральске

Пора лечить принудительно.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×