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Под Екатеринбургом иномарка насмерть сбила мужчину06 марта в 10:57

  • Текст

Он неожиданно вышел на дорогу.

Поздним вечером 3 марта 2017 года под Екатеринбургом на 345 километре Пермского тракта Volkswagen Golf сбил 38-летнего мужчину. Он скончался на месте, рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД.

С 29-летним водителем в машине была его супруга. Она пояснила, что они ехали домой в Первоуральск со скоростью 90 километров в час. Неожиданно на трассу прямо перед машиной вышел мужчина в темной одежде без светоотражателей. Водитель резко затормозил, но наезда избежать не удалось. От удара разбилось лобовое стекло машины.

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