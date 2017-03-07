Он неожиданно вышел на дорогу.

Поздним вечером 3 марта 2017 года под Екатеринбургом на 345 километре Пермского тракта Volkswagen Golf сбил 38-летнего мужчину. Он скончался на месте, рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД.

С 29-летним водителем в машине была его супруга. Она пояснила, что они ехали домой в Первоуральск со скоростью 90 километров в час. Неожиданно на трассу прямо перед машиной вышел мужчина в темной одежде без светоотражателей. Водитель резко затормозил, но наезда избежать не удалось. От удара разбилось лобовое стекло машины.