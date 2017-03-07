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В массовом ДТП в Тюмени пострадала 10-летняя девочка06 марта в 12:58

  • Текст

Ее мать и виновник аварии.

4 марта 2017 года в Тюмени на улице Комсомольской столкнулись ВАЗ-2105, две Toyota и Ford.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, виновником аварии стал 79-летний водитель "пятерки", который не выдержал дистанцию. Пенсионер получил ушиб грудной клетки. Пострадали также две пассажирки Ford - 32-летняя женщина и ее 10-летняя дочь.

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