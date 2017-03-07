Водитель скрылся.

Поздним вечером 3 марта 2017 года на 181 километре трассы Сургут - Нижневартовск неустановленный автомобиль сбил 28-летнего мужчину, переходившего дорогу в районе остановки. Молодой человек скончался на месте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

По предварительным данным, машина была грузовая. Сейчас ведется розыск водителя. Сотрудники полиции просят возможных свидетелей ДТП или тех, кто знает виновника, позвонить по телефону 102.