Водитель был пьян.

5 марта 2017 года в Тюмени на улице Пермякова 21-летний водитель ВАЗ-2105 пролетел на красный свет и сбил 60-летнего мужчину.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, молодой человек был пьян. Кроме того, у него нет прав. У пешехода диагностировали черепно-мозговую травму и рваные раны лица.