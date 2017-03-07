Его госпитализировали.

Днем 5 марта 2017 года в Тюмени на улице Пермякова столкнулись ВАЗ-21099 и автобус маршрута №25.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, легковушка въехала в попутный автобус. 39-летний водитель ВАЗа был пьян. Выяснилось, что у него нет прав.

Виновника аварии госпитализировали с травмой головы, переломом носа и вывихом колена. Пассажиры автобуса не пострадали.