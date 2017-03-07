Дома ее ждут двое детей.

В Челябинске пропала 31-летняя Евгения Мурдасова. 5 марта 2017 года после ссоры с супругом она села в свой Mercedes-Benz GLK и уехала в неизвестном направлении. С тех пор о женщине ничего неизвестно. Дома ее ждут двое детей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД, сейчас ведется розыск челябинки.

Следует напомнить, что 26 февраля в Екатеринбурге пропала 39-летняя женщина. Спустя три дня ее нашли зарезанной в Железнодорожном районе. Родственники считают, что убийца мог позариться на дорогой Audi Q5, который женщина пыталась продать. У погибшей осталась 7-летняя дочь.

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