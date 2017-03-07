Личность погибшего пока не установлена.

5 марта 2017 года в Челябинске на Комсомольском проспекте 23-летний водитель Toyota Mark II сбил мужчину, который переходил дорогу по "зебре". Пешеход скончался на месте.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, личность погибшего пока не установлена. На вид ему около 50 лет.