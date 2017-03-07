Ему стало плохо на борту.

6 марта в аэропорту Рощино скончался пассажир рейса авиакомпании "Ямал", прилетевший в Тюмень из Надыма.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу, 69-летнему пассажиру стало плохо в полете. По прибытии его встречала бригада скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось. По предварительной информации, у него случился гипертонический криз (следует отметить, что мужчина весил около 120 килограммов).

Экстренной посадки не было, самолет приземлился планово, уточнили в пресс-службе.

Управление на транспорте МВД проводит проверку совместно со следственными органами.