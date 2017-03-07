Пострадала беременная автоледи.

Днем 6 марта 2017 года в Челябинске на пересечении автодороги "Меридиан" и улицы Труда с моста рухнула Skoda Fabia. Фотографии с места ДТП в соцсети выложили очевидцы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, за рулем иномарки была 32-летняя женщина. При неустановленных обстоятельствах Skodа пробила металлическое ограждение моста и рухнула вниз на улицу Труда. Машина приземлилась на трамвайные пути. Женщину с многочисленными травмами увезли в больницу.

Из-за аварии было серьезно затруднено движение.

Фото: Татьяна Белова | Подслушано в ГЭТе Челябинск (vk.com)