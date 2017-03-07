На Белинского в Екатеринбурге выгорел первый этаж многоквартирника 06 марта в 16:21
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Площадку готовят под "золотой" автовокзал.
В Екатеринбурге выгорел первый этаж многоквартирного дома на Белинского, 254, который расселили в преддверии большой стройки "золотого" автовокзала. Жители окрестных домов, которые не хотят съезжать, считают, что трехэтажку подожгли умышленно, чтобы припугнуть их.
"Вечером возле дома крутились два молодых человека. Я подошла к ним, спросила, что они тут делают. Они сказали, мол, ничего не делаем, скоро уйдем. Через некоторое время вспыхнул первый этаж 254-го дома. Дом расселен, но там на втором этаже находились люди. Благо, все успели выбраться", - рассказала "Уралинформбюро" жительница соседнего дома Анна.
В пресс-службе ГУ МЧС факт возгорания подтвердили: "В неэксплуатируемом здании на площади 20 квадратных метров горели вещи. В тушении пожара было задействовано 4 единицы техники и 12 человек личного состава".
В 7 многоквартирниках, приговоренных к сносу, остаются порядка 11 семей. По их словам, застройщик откровенно "выкуривает" их из квартир, пытаясь сэкономить на выплатах. "Наши квартиры хотят выкупить по цене ниже рыночной. Чтобы мы согласились, создают невыносимые условия проживания. Недавно у нас отключили воду и отопление. В морозы мы замерзали в собственных квартирах", - говорят жильцы.
Застройщик претензии жильцов отвергает, заявляя, что оставшиеся собственники просят за свои "квадраты" слишком много.
Автовокзал, который в народе прозвали "коровьей лепешкой", возводит компания "Малышева, 73". Гигантское сооружение причудливой формы займет 300 тысяч квадратных метров в границах улиц Белинского - Шварца - Крестинского и объездной дороги.
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