Полиция ищет подозреваемого.

5 марта 2017 года в Екатеринбурге во дворе дома на Электриков неизвестный обстрелял Volkswagen Tiguan. У машины разбиты стекла, девушка-водитель не пострадала.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №14. По предварительным данным, стреляли из пневматического пистолета. Проводится проверка. Полиция разыскивает очевидцев и причастных к обстрелу лиц.