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На Ямале 12-летняя девочка выпала из окна 9 этажа06 марта в 15:50

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Вновь кивают на группы смерти.

Утром 6 марта 2017 года в Новом Уренгое из окна 9 этажа жилого дома выпала 12-летняя девочка. Как пишут ее знакомые в соцсетях, семиклассница состояла в группах смерти.

Следователи организовали проверку. "Проведен тщательный осмотр места происшествия, а также квартиры, где девочка проживала с родителями. Устанавливаются причины и мотивы произошедшего. В том числе будет проверено участие девочки в группах смерти, распространяемых в социальных сетях", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

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