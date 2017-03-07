Никто не пострадал.

Днем 6 марта 2017 года на въезде в Екатеринбург со стороны Московского тракта в кювет улетел грузовик, передает "Уралинформбюро".

"Видимо, водитель не справился с управлением на скользкой дороге и съехал с трассы", - предполагают очевидцы.

Доставать большегруз пришлось с помощью трактора. В аварии никто не пострадал.