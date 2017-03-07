Упав на разбитое стекло.

В Тюмени подросток получил серьезную травму, неудачно упав, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской станции скорой помощи. 5 марта 2017 года 15-летний юноша споткнулся на улице и упал на осколки стекла. Один из них прорезал вену, из раны началось обильное кровотечение.

Дома родители пытались оказать помощь, но остановить кровь так и не смогли – мешали осколки в ране. На помощь пришли медики скорой. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.