В доме на Бардина.

Днем 6 марта в Екатеринбурге полыхала квартира на 10 этаже 16-этажного дома на улице Бардина.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Свердловской области, в пожаре погибла 81-летняя женщина, она отравилась угарным газом. По предварительным данным, огонь загорелся из-за неисправного телевизора. Пенсионерка жила одна. Следователи начали проверку.

Для тушения пожара были задействованы 4 единицы техники и 9 человек личного состава, отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.