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В ДТП под Березовским погибли двое мужчинСегодня в 11:31

Фотография

Еще двое госпитализированы.

Вечером 6 марта 2017 года на 21 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги, под Березовским, произошла смертельная авария с участием трех легковушек.

42-летний водитель Mercedes Е-200 не рассчитал скорость, выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-2110. Затем "мерс" врезался в Renault Mеgane.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, пассажир немецкой иномарки скончался, водитель госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом таза. 43-летний пассажир "десятки" также погиб на месте, второй пассажир 29 лет получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом голени, 34-летний водитель отделался рваной раной губы и кровоподтеками.

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