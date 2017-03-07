Организована проверка.

Вечером 6 марта 2017 года в 16 микрорайоне Нефтеюганска произошел пожар в многоэтажке. В огне погибли два человека, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Детали трагедии пока не сообщаются. Проводится проверка для установления виновников происшествия.