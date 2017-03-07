Из-за срыва пожарного гидранта.

В ночь на 7 марта 2017 года в центре Тюмени на пересечении улиц Комсомольской и Свердлова забил 4-метровый коммунальный фонтан. Видео с места происшествия опубликовали пользователи соцсетей.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Тюмень Водоканала", произошел срыв пожарного гидранта. "Чаще всего такие вещи связаны с попыткой несанкционированного использования гидранта. Обычно этим грешат строители", - прокомментировал пресс-секретарь Иван Камельских.

Ночью аварийная бригада поставила заглушку и откачала воду. Сегодня коммунальщики заменят неисправный гидрант.

На период ремонтных работ с 10.00 до 15.00 жильцов нескольких десятков многоквартирников оставят без воды.