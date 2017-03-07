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В центре Тюмени из-под земли вырвался 4-метровый фонтанСегодня в 10:32

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Из-за срыва пожарного гидранта.

В ночь на 7 марта 2017 года в центре Тюмени на пересечении улиц Комсомольской и Свердлова забил 4-метровый коммунальный фонтан. Видео с места происшествия опубликовали пользователи соцсетей.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Тюмень Водоканала", произошел срыв пожарного гидранта. "Чаще всего такие вещи связаны с попыткой несанкционированного использования гидранта. Обычно этим грешат строители", - прокомментировал пресс-секретарь Иван Камельских.

Ночью аварийная бригада поставила заглушку и откачала воду. Сегодня коммунальщики заменят неисправный гидрант.

На период ремонтных работ с 10.00 до 15.00 жильцов нескольких десятков многоквартирников оставят без воды.

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