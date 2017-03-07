Оставшийся после смерти мужа.

Жительница Челябинска нашла в подвале частного дома на улице Победы склад боеприпасов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, после смерти супруга женщина решила продать дом. Собирая вещи в подвале, она обнаружила 3 тротиловые шашки по 400 граммов, 2 электродетонатора, более 2000 пулеметных, автоматных и пистолетных патронов и 2 магазина для пистолета Макарова. Со слов челябинки, ее покойный муж в 80-х годах проходил службу в Вооруженных силах.

Выясняется, как у него оказались боеприпасы.