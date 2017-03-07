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Тагильчанке сломали ногу по ее же просьбеСегодня в 15:35

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Ради больничного.

Житель Нижнего Тагила сломал девушке ногу по ее же просьбе. Видеозапись инцидента прислал журналистам TagilCity очевидец.

На кадрах видно, что происшествие случилось еще летом, передает "Уралинформбюро". Компания распивает спиртное у подъезда. Потом девушка ставит ногу на лавку, и собутыльник, прыгнув, ломает ее. Тагильчанка корчится от боли.

"О том, что причиной криков стало то, что девушке по её просьбе сломали ногу, выяснилось позже, когда у меня появилась возможность просмотреть видео. Конечно, летом около подъезда всякое происходит, но чтобы ломали ногу, да ещё по согласию жертвы – это что-то новое и совершенно безумное", – цитирует TagilCity очевидца.

Скорее всего, девушке, которая загуляла с друзьями, нужен был больничный, чтобы ее не уволили с работы. Это и сподвигло ее на столь необычный поступок.

(Видео: ТагилСити.ру, YouTube)

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