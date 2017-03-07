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Екатеринбурженка получила перелом под колесами DaewooСегодня в 16:52

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На "зебре".

Утром 7 марта 2017 года в Екатеринбурге на Заводской 71-летняя пенсионерка попала под колеса Daewoo Nexia.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу. По словам 28-летнего водителя Daewoo, он не заметил пенсионерку. Пострадавшую госпитализировали с травмой головы и переломом носа.

Стоит отметить, что с начала 2017 года на улицах Екатеринбурга в ДТП погибли 5 человек, 44 оказались на больничной койке. Четверо из них покалечились на нерегулируемых пешеходных переходах.

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