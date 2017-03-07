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В Нижнем Тагиле ищут пропавшего подросткаСегодня в 15:17

  • Текст

Он ушел в школу и исчез.

Полицейские Нижнего Тагила разыскивают 15-летнего Михаила Кокоркина. 6 марта 2017 года школьник ушел на учебу, после этого его никто не видел, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе МУ МВД "Нижнетагильское".

Приметы Михаила: рост – 173 сантиметра, худощавое телосложение, темные глаза и волосы, прямой нос, тонкие губы, оттопыренные уши.

Школьник был в темно-синей куртке с капюшоном, вязаной синей шапке с эмблемой Adidas, черной рубашке, черном джемпере и кроссовках. При себе у подростка был кнопочный телефон Samsung.

До этого Михаил из дома не уходил. Сообщить информацию о нем можно по телефонам: (3435)97-60-32, 97-64-31, 97-64-09.

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