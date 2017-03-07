На встречке.

7 марта 2017 года около 11.00 на 29 километре дороги "Подъезд к Сургуту" лоб в лоб столкнулись КамАЗ и Honda Fit.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, на встречную полосу выехал 20-летний водитель легковушки. Он скончался на месте.

Обстоятельства аварии выясняются.