На "зебре".

7 марта 2017 года в Челябинске на улице Гагарина 19-летний водитель ВАЗ-21099 сбил на "зебре" 28-летнего мужчину с 2-летним ребенком на руках.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.