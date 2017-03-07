Как минимум.

Во Франции лавина накрыла участок горнолыжной трассы на курорте Тинь в регионе Рона-Альпы. По предварительной информации, под снегом оказались как минимум 10 человек, сообщает газета Parisien.

Спасение людей затрудняет плохая видимость: из-за нелетной погоды спасатели из Куршевеля вынуждены были отправиться к месту происшествия на автомобилях, а не вертолетах.



В настоящее время неизвестно, есть ли среди пострадавших российские туристы, пишут федеральные СМИ.

Стоит отметить, что в феврале этого года сход лавины на курорте Тинь привел к гибели троих сноубордистов и инструктора, передает "Уралинформбюро".